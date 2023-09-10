10 сентября, 15:08Происшествия
Летевший в Новосибирск самолет S7 повредил шасси при посадке
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Борт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) во время посадки в аэропорту Новосибирска повредил шасси, по этому вопросу начата проверка. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет выполнял рейс Челябинск – Новосибирск. Во время захода на посадку произошла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, уточнили в прокуратуре. Воздушное судно благополучно приземлилось.
"На борту самолета находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния", – говорится в сообщении.
В результате никто не пострадал, причины инцидента выясняются. Новосибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия на предмет оценки соблюдения норм безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что летевший из Пензы самолет экстренно сел в Шереметьево. Экипаж воздушного судна заявил о неполадках в работе двигателя, борт приземлился только со второй попытки. Пострадавших не выявили.
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