Самолет Москва – Благовещенск посадили в Красноярске из-за буйного пассажира

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Самолет, вылетевший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Красноярска из-за нетрезвого дебошира. Об этом рассказали в телеграм-канале "МВД Медиа".

По информации ведомства, 31-летний мужчина из Амурской области во время полета начал выпивать алкоголь, который пронес с собой на борт. При этом пассажир вел себя агрессивно: нецензурно высказывался в адрес бортпроводников и других людей, а на замечания стюардесс не реагировал. Из-за этого представитель компании отказала дебоширу в дальнейшей авиаперевозке, поэтому пилоты вынужденно посадили борт в Красноярске.

Транспортные полицейские вывели мужчину из самолета и привезли в отделение. Медосвидетельствование подтвердило, что дебошир был в нетрезвом виде. На него составили протокол о распитии алкоголя в запрещенных местах.

Сейчас в отношении него организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Рюкзак мужчины обследовали специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено в нем не было. Дебоширом оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи.

"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета