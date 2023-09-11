11 сентября, 11:34Происшествия
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Пассажир с признаками опьянения устроил дебош в самолете, летевшем из Бангкока в российскую столицу. Его передали полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".
"Во время выполнения рейса SU273 Бангкок – Москва от 10 сентября 2023 года одним из пассажиров были грубо нарушены правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа", – говорится в сообщении.
Бортпроводники попытались нейтрализовать угрозу безопасности полета, применив в отношении нарушителя средства сдерживания.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Благовещенска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Красноярска из-за пьяного дебошира. 31-летний мужчина из Амурской области нецензурно высказывался в адрес бортпроводников и других пассажиров, а на замечания стюардесс не реагировал.
"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета
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