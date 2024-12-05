Следовавшие из РФ в Узбекистан самолеты ушли на запасные аэропорты из-за тумана

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Самолеты, направлявшиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы в узбекистанские Навои, Термез и Намаган, ушли на запасные аэропорты из-за тумана в пунктах назначения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу аэропортов Узбекистана.

В пресс-службе отметили, что рейсы HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways Внуково – Бухара и RWZ-1439 авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Бухара приземлились в аэропорту Навои. Пассажиров планируется доставить до конечных целей наземным транспортом.

Воздушное судно HY9712 Uzbekistan Airways Санкт-Петербург – Термез сел в Самарканде, а HY9858 Uzbekistan Airways Уфа – Наманган – в Ташкенте. Эти самолеты ждут улучшения погоды для продолжения пути, добавили в пресс-службе.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air сообщением Томск – Таиланд экстренно сел в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка прошла успешно. До выяснения обстоятельств борт отстранили от эксплуатации. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.