В России создали дрон с ослепляющим лазером и электрошокером

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На петербургском НПО "Специальных материалов" создали комплекс на основе беспилотного летательного аппарата для силовых структур и экстренных служб, способный нести "ослепляющее" устройство, тепловизор или электрошокер. Об этом сообщил советник гендиректора предприятия Юрий Кленов, передает ТАСС.

"Испытан и представлен беспилотный воздушный комплекс нелетального воздействия. Он весит немногим более 1 килограмма, может нести светодиодное устройство, которое приводит к временному ослеплению, или дистанционное электрошоковое устройство-парализатор", – пояснил он.

Комплекс достаточно мал по весу и размеру. Он может летать на расстояние до 3 километров, его можно использовать для патрулирования.

Также дрон можно оснастить тепловизором, и это позволит использовать его для поиска пропавших людей, причем в условиях слабой видимости и тумана. Летом 2019 года эту разработку могут предложить силовым структурам.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи будет патрулировать дрон-спасатель A6 PLUS с дополнительными модулями.