Росавиация объяснила правила постановки дронов на учет

20:04
20:04
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дроны и квадрокоптеры, находящиеся в эксплуатации, нужно будет ставить на учет в течение месяца со дня вступления в силу соответствующих правил. Новые гражданские беспилотные воздушные суда (БВС), приобретенные после вступления правил учета, – в течение 10 дней. Об этом рассказал начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.
"Из документов требуется заявление с несколькими параметрами, которые в заявлении надо заполнять обязательно. Должна быть фотография беспилотника, который предоставляется на учет", – сказал он РИА Новости.
Заявление можно будет направить по нескольким каналам: по почте, через экспедицию Росавиации, через портал учета БВС. Также с марта 2020 года можно будет направить их через портал госуслуг.
Поставить дрон на учет сможет любой гражданин России старше с 14 лет (необходим паспорт), а также юридическое лицо. Авиавласти вправе отказать из-за неправильно заполненного заявления и отсутствия фото.
В России сейчас около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета. Штрафы за нарушение правил регистрации не предусмотрены. При этом Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил пользования воздушным пространством.
В 2017 году было зафиксировано 87 нарушений, в 2018 – 124, за часть 2019 года – 62.
Мастеров добавил, что правил полетов дронов в чистом виде пока не существует, но есть мысли, чтобы их надо написать. В дальнейшем беспилотникам будут присваивать учетные номера, которые нужно будет размещать на корпусе БВС.
В мае были утверждены правила учета беспилотников максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов, произведенных в РФ или ввезенных в страну. Они вступят в силу 27 сентября. Полномочия по учету дронов возложены на Росавиацию. Для дронов массой более 30 килограммов предусмотрена регистрация.
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