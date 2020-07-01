Путин отметил усилия "астанинской тройки" на гуманитарном треке в Сирии

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин заявил, что координация усилий РФ, Турции и Ирана на гуманитарном треке в Сирии приобретает еще большую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша тройка могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность" , – сказал Путин в ходе видеоконференции глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
Главы государств также призвали международное сообщество нарастить гуманитарную помощь всем сирийцам без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.
Ранее российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил о полноценном восстановлении гуманитарного присутствия в стране. Важным событием в Сирии стало открытие 31 мая курсов русского языка на базе Российского центра науки и культуры.
В РЦНК вернулись занятия по русскому языку и открылись классы музыки. Следующий этап – запуск филиалов по стране. К этой программе планируют привлечь министерство культуры Сирии.
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