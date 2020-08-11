Взрыв прогремел в районе границы Ирака и Кувейта – СМИ

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Фото: AP/TASS/Jon Gambrell
Взрыв произошел в районе границы Ирака и Кувейта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.
По информации издания, взрыв случился во время атаки боевиков шиитской группировки. При этом целью нападавших была колонна военной техники США.
Официального подтверждения факта взрыва на данный момент нет. Информация о пострадавших или жертвах отсутствует.
4 августа взрыв произошел в порту Бейрута. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.
По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, ущерб от чрезвычайного происшествия составил не менее 3–5 миллиардов долларов. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.
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