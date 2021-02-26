В Пентагоне раскрыли детали авиаудара по Сирии

26 февраля, 21:57
Фото: ТАСС/AP/Aijaz Rahi
Во время удара американских ВВС по Сирии уничтожены девять объектов, частично разрушены два. Подробностями операции поделился пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
"Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два, лишив их возможности функционировать", – уточнил представитель Пентагона.
Как пояснил Кирби, у США имеются предварительные детали по пострадавшим на месте, однако они сейчас не будут обнародованы в связи с оценкой операции.
До этого Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. Согласно информации ведомства, были уничтожены несколько объектов инфраструктуры.
Действия США объяснялись ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
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