В Пентагоне раскрыли детали авиаудара по Сирии

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Во время удара американских ВВС по Сирии уничтожены девять объектов, частично разрушены два. Подробностями операции поделился пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

"Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, уничтожив полностью девять объектов и частично разрушив два, лишив их возможности функционировать", – уточнил представитель Пентагона.

Как пояснил Кирби, у США имеются предварительные детали по пострадавшим на месте, однако они сейчас не будут обнародованы в связи с оценкой операции.

До этого Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. Согласно информации ведомства, были уничтожены несколько объектов инфраструктуры.

Действия США объяснялись ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.