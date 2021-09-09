Жители Сальвадора митингуют против признания биткойна

В столице Сальвадора более тысячи человек вышли на митинг против признания биткойна официальным платежным средством.

Люди опасаются, что это приведет к финансовой нестабильности в стране. По мнению протестующих, курс криптовалюты меняется слишком резко и порой совершенно непредсказуемо.

Демонстранты жгли автомобильные покрышки у здания верховного суда и запускали фейерверки. Однако власти своего решения менять не собираются. В правительстве уверены, что признание биткойна сможет упростить для граждан, работающих за рубежом, перевод денег на родину.

Сальвадор – одна из беднейших стран Латинской Америки – стал первым государством, где криптовалюте придали официальный статус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.