Россельхознадзор усилил контроль за добытой в ДФО рыбой из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

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Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора усиливает радиологический контроль уловов, добытых рядом с местом сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Об этом со ссылкой на представителя управления сообщает РИА Новости.

"В связи с размещенной в СМИ новостью о возможном сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" с июля 2023 года в соответствии с указаниями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора усилен радиологический контроль водных биологических ресурсов", – заявил собеседник агентства.

Он сообщил, что пробы уловов исследуются на радионуклиды в подведомственных Россельхознадзору лабораториях.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за товарами из Японии после информации о намерении Токио приступить к сбросу в океан радиоактивной воды. Ведомство поручило территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ из Японии водных биоресурсов и продукции из них.

Правительство Японии приняло решение о начале сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" 24 августа.

Озабоченность действиями Японии ранее выражали в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила надежду, что власти Японии подойдут к данной проблеме с ответственностью, а также примут все необходимые меры для минимизации пагубного воздействия радиации на окружающую среду.

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа