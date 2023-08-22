Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа

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Правительство Японии приняло решение о начале сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" 24 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", – приводит его слова ТАСС.

Кисида подчеркнул, что перед принятием этого решения власти Японии подтвердили полную готовность к безопасному сбросу воды со стороны компании-оператора Tokyo Electric Power , а также всех профильных министерств и ведомств.

Решение Токио о сбросе воды с "Фукусима-1" в Китае посчитали крайне безответственным. В заявлении МИД КНР отмечалось, что из-за сброса может быть нанесен вред безопасности и международному общественному здоровью. Кроме того, озабоченность действиями Японии также выразили в МИД РФ.

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