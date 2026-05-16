Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 11:00

Происшествия

В Японии приостановили реактор АЭС из-за выброса пара с радиоактивными частицами

Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power приостановила работу второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги из-за выброса пара с радиоактивными частицами. Об этом пишет ТАСС.

По данным компании, персонал зафиксировал выброс радиоактивного пара 15 мая. Это произошло в резервуаре, предназначенном для сбора конденсата отработанного пара.

После неудачной попытки устранить неисправность было принято решение приостановить реактор для внепланового технического обслуживания.

Подчеркивается, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций после землетрясения в апреле. Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори. При этом опасность мощных подземных толчков сохранялась в течение недели.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика