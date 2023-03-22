Большое жюри перенесет дату заседания по возможному вынесению обвинений Трампу – СМИ

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Большое жюри в Нью-Йорке не будет проводить 22 марта заседание, на котором могло быть вынесено решение о выдвижении обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу в связи с подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, заседание может состояться в четверг, 23 марта. Причины переноса даты заседания остаются неизвестны.

При этом сам Трамп уверен, что дело, возбужденное против него, не имеет никаких перспектив в суде. Об этом политик написал на странице в своей соцсети Truth Social.

Согласно материалам дела, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе 130 тысяч долларов с целью заставить ее молчать в период избирательной кампании экс-президента в 2016 году о якобы связи между ней и политиком в 2006 году. После этого средства были компенсированы через фальсификацию документов и перечислены через Trump Organization.

В случае если Большое жюри решит, что мелкое преступление было совершено ради сокрытия или совершения другого правонарушения, Трампу может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее сам Трамп сообщил о своем возможном задержании, которое должно было состояться 21 марта. Политик пояснил, что сделал подобный вывод на основе полученной из утечек из окружной прокуратуры Манхэттена информации. При этом каких-либо официальных обвинений на тот момент Трамп не получал.



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