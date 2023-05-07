Американский политик призвала США не давать деньги Киеву ради завершения конфликта

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Если американские власти перестанут спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), то боевые действия в стране закончатся. Такое мнение высказала американский политик Кари Лейк.

"Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина", – цитирует ее издание Newsweek.

Решение проблемы политик видит в организации дипломатического процесса между странами.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что РФ нанесет поражение Украине в начале осени 2023 года. Согласно его анализу, причин для военного поражения России нет. Страна обладает всем необходимым потенциалом, заявил он.

