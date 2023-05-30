МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного

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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Это следует из базы ведомства.

"Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в карточке ведомства.

При этом статья, по которой российская полиция разыскивает украинского главнокомандующего, в объявлении не указывается.

Валерий Залужный долгое время не выходил на публику после 8 мая 2023 года. Одна из версий предполагала, что его отсутствие связано с полученным ранением, другая – с тем, что военный погиб в зоне боевых действий. При этом вторую версию сразу после ее появления опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Позже в Сети было опубликовано видео, на котором Залужный благодарит украинский народ. Один из участников ролика – украинский блогер – сообщал, что съемка видео была организована 25 мая.

Однако после этого экс-советник Кучмы Олег Соскин сообщил, что Залужного не видно на публике из-за его разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напряжение между Залужным и Зеленским, уточнил он, появилось в вопросе украинского контрнаступления.

