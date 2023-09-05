Эксперт предупредил, что усиление мобилизации на Украине вызовет взрыв в обществе

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Если украинский лидер Владимир Зеленский примет решение об усилении мобилизации в стране, это вызовет взрыв в обществе, предупредил военный эксперт Александр Артамонов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Число украинских относительно здоровых мужчин от 18 до 55 лет составляет не менее 7 миллионов человек. И Зеленскому из Европы говорят: "У тебя где-то миллионов 6–7 должны сидеть дома, так давай – их отлавливай", – отметил он.

По словам Артамонова, к службе в украинской армии принуждают даже мужчин, у которых наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, а также инвалидов. Он рассказал, что забрать могут прямо из поликлиник. Кроме того, призывников часто избивают, добавил эксперт.

Ранее СМИ писали, что военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий.

Один из мужчин, проживающий на Украине, рассказал, что он побывал на линии соприкосновения и был свидетелем того, что там происходит. В результате этого он решил дезертировать. Для этого мужчина дал достаточно большую взятку.

До этого сообщалось, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий Зеленского.



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