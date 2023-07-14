Украинский боксер Усик будет баллотироваться в президенты

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Украинский боксер Александр Усик сообщил о планах баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в интервью на YouTubе-канале Seconds Out.

Спортсмен рассказал, что собирается в крузервейт, еще раз стать абсолютным чемпионом, а затем завязать с боксом и пойти баллотироваться в президенты.

В августе прошлого года Александр Усик одержал победу в бое-реванше с британцем Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

После боя-реванша Усик заявил, что хочет провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. Бой был запланирован на апрель этого года, однако 2 марта стало известно о его срыве.