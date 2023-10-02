Население Украины сократилось до 23 млн человек – Азаров

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Население Украины сократилось до 23 миллионов человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бывшего премьер-министра страны Николая Азарова.

Он добавил, что при такой численности населения продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Азаров подчеркнул, что украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну.

По его словам, мобилизация на Украине продолжается ускоренными темпами – перед военкомами поставили задачу набрать ресурс как минимум на год активных штурмов. Называется даже цифра – до 500 тысяч "добровольцев" к весне. По мнению экс-премьера, учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более "драконовским" методам".

Он напомнил, что в начале сентября Минобороны Украины скорректировало условия и требования для призыва на службу в армии. В частности, теперь мобилизовать могут людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября встать на воинский учет должны женщины на Украине, у которых медицинская или фармацевтическая специальность.

Ранее исполняющий обязанности главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил украинские подразделения прошлой осенью.

Он также пожаловался, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что понятие "ограниченно годный" в отношении военной службы необходимо убрать. По его мнению, призывники "либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны", а если человек не может по состоянию здоровья выполнять боевые задачи с автоматом в руках на передовой, то он может служить в штабе, ракетных войсках или заниматься IT.



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