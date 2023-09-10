Украинский омбудсмен предложил отменить категорию ограниченной годности к службе

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что понятие "ограниченно годный" в отношении военной службы необходимо убрать. Об этом сообщает РИА Новости.

Лубинец отметил, что на Украине проводят проверки всех военно-врачебных комиссий из-за выявленных ранее фактов коррупции.

Он отметил, что в настоящее время на Украине проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено огромное количество фактов коррупции.

"Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным", – заявил Лубинец.

По его мнению, необходимо убрать понятие "ограниченно годный", так как призывники "либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны". Лубинец уточнил, что в случае если человек не может по состоянию здоровья выполнять боевые задачи с автоматом в руках на передовой, то он может служить в штабе, ракетных войсках или заниматься IT.

Свою рекомендацию омбудсмен направил в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее СМИ писали, что военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий.

Один из мужчин, проживающий на Украине, рассказал, что он побывал на линии соприкосновения и был свидетелем того, что там происходит. В результате этого он решил дезертировать. Для этого мужчина якобы дал достаточно большую взятку.

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