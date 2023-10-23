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Вооруженные силы Украины испытывают серьезный дефицит личного состава, поэтому мобилизация на Украине должна стать еще более массовой и жестокой, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам командира роты ВСУ Владислава Шевчука, солдаты заканчиваются ежедневно, поэтому людей на передовой не хватает.

"Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет”, – подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что каждый украинец, считающий себя настоящим гражданином или гражданкой своей страны, обязан пойти в армию. По его мнению, жесткая мобилизация в стране оправданна.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. По его словам, мобилизация на Украине превратилась для ее жителей в настоящий кошмар. Он рассказал, что для того, чтобы поймать военнообязанных, киевские власти начали привлекать бывших заключенных и бандитов.

До этого появилось сообщение, что на Украине все военнообязанные должны самостоятельно явиться в местные военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

Это необходимо для того, чтобы ресурсы, которые есть на сегодня в распоряжении военкоматов, использовались правильно, а также для предоставления отсрочки имеющим на нее право. Сегодня мобилизация на Украине касается мужчин от 18 до 60 лет.

В ряды ВСУ планируют призвать сотни тысяч украинцев в ближайшие месяцы