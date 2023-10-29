Зеленский не смог обеспечить оборону ВСУ на купянском направлении – генерал

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Президент Украины Владимир Зеленский не наладил эффективное военное производство и не обеспечил оборону на купянском направлении. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью одному из украинских YouTube-каналов. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил генерал, киевский режим не занимался военной промышленностью. Из-за этого, по мнению офицера, на купянском направлении ВСУ могут столкнуться с тем же проблемами, как под Артемовском.

"Нужно было заниматься фортификационными работами. Что мешало провести такие работы на Купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить "зубов дракона" до самого Харькова? Ничего не мешало. Сейчас ситуация может ухудшиться", – заявил Кривонос.

Украинский генерал также отметил, что, несмотря на санкции, Россия налаживает производство вооружений, в то время, как Украина не может сделать этого даже при поддержке Запада.

Генерал отметил, что при таком подходе украинского командования Запад может отказаться от поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Последний считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.