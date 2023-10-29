Украинцы попросили помощи РФ в возвращении отнятых Западом детей

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Десятки украинских семей, которые проживают в западных странах, обратились в постпредство России с просьбой помочь им вернуть детей, отобранных социальными службами этих государств. Об этом директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил в эфире Первого канала.

"С апреля обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей", – указал он.

Обратившиеся в постоянное представительство рассказали, что "украинская сторона намекала на наличие у них проблем некоего политического измерения", уточнил Лукьянцев. По его словам, такие обращения все еще продолжают поступать, а сотрудники постпредства стараются разобраться в каждом конкретном случае.

Ранее стало известно, что Киев планирует провести принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Украине части ДНР. Как уточняла вице-премьер страны Ирина Верещук, речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов, где обстановка остается напряженной.

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