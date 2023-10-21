В ДНР заявили, что ВС РФ успешно продвигаются по всей линии фронта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта в последние недели и добились серьезного успеха на двух направлениях в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, особенно можно выделить купянское направление, где успех, напомнил он, был у РФ и ранее, и артемовское направление.

"<...> мы пошли вперед, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось", – прокомментировал Гагин донецкий участок фронта.

Он уточнил, что продвижение не такое быстрое, потому что военные берегут личный состав и технику. Продвижение на этом участке сопровождается активной работой авиации и артиллерии, заключил советник.

Ранее об улучшении положения на переднем крае в районе города Авдеевка ДНР сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось 11 октября, что в районе Авдеевки ВСУ за день потеряли до 330 солдат убитыми и ранеными.

До этого Гагин заявил, что ВС России подошли к селу Бердычи, расположенному на северо-западе от Авдеевки. Контроль этого населенного пункта перережет пути снабжения подразделений противника, находящихся в Авдеевке.

ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении