В ДНР заявили, что Киев может бездумно атаковать Россию ракетами ATACMS

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Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России, но на это есть чем ответить, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Он пояснил, что Украина будет бездумно наносить удары по всем объектам на территории РФ, до которых сможет дотянуться. Гагин призвал принимать это во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов.

"Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей", – заявил он.

Советник главы ДНР добавил, что Украине поставили небольшую партию ATACMS, однако, как он считает, Киев постарается использовать эти ракеты "по полной". Новые поставки таких ракет, по мнению Гагина, состоятся нескоро, если они вообще возможны. Он добавил, что России есть чем ответить на подобные вызовы.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон задним числом признала, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Командир одной из зенитно-ракетных батарей ПВО рассказал, что уже после нескольких случаев применения любого нового боеприпаса разрабатываются способы противодействия ему и алгоритмы работы. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первые данные.

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