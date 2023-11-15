Конгрессмены приняли проект финансирования работы правительства США без помощи Украине

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Палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА Новости.

За законопроект высказались 336 конгрессменов, против выступили 95. Данное предложение не включает в себя средства на помощь Украине и Израилю.

Теперь данный законопроект должен одобрить Сенат, после чего его должен подписать президент США Джо Байден. Программы, связанные с транспортом, энергетикой и военным строительством, будут профинансированы до 19 января 2024 года, остальные правительственные секторы получат финансирование до 2 февраля 2024 года.

При этом ранее в Белом доме заявили, что данный план продолжения финансирования работы федерального правительства США является "несерьезным". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это предложение "рецептом для еще большего хаоса" со стороны республиканцев.

До этого в Белом доме признали, что сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств. Там в очередной раз призвали оперативнее принять заявку американского лидера Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи Киеву.