Израиль доведет операцию в секторе Газа до конца, несмотря на возможную паузу – Нетаньяху

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Израильская армия собирается довести свою военную операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС до конца, несмотря на возможное временное прекращение огня для освобождения заложников в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться до достижения всех целей Израиля: уничтожение ХАМАС, возвращение всех израильских заложников, а также создание ситуации, при которой после ХАМАС Газа больше не будет представлять опасность для еврейского государства.

Нетаньяху также сообщил, что власти Израиля собираются в скором времени принять "тяжелое, но правильное" решение по сделке об освобождении части заложников в секторе Газа.

По словам израильского премьера, все структуры безопасности страны поддерживают данное решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Вместе с тем Нетаньяху не стал уточнять подробности этого решения.

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС продлится четыре дня. Уточнялось, что в рамках сделки освободят 50 заложников, в число которых войдут дети и их матери.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.