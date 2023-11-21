Лавров призвал к перезапуску процесса по созданию палестинского государства

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к перезапуску переговорного процесса по созданию суверенного палестинского государства. Об этом дипломат заявил в ходе встречи с коллегами из стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, пишет ТАСС.



"Хочу еще раз подчеркнуть – необходимо не то что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения", – подчеркнул он, имея в виду подготовку к перезапуску мирного процесса, утвержденного ООН.

Лавров напомнил, что мирная формула была выдвинута королем Саудовской Аравии в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года. Она предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также представитель российского МИД подчеркнул, что РФ против любого терроризма, однако с ним нужно бороться, не нарушая международного гуманитарного права.

"Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие", – указал глава МИД.

Кроме того, поступающая гуманитарная помощь в сектор Газа сейчас явно недостаточна, уточнил министр иностранных дел РФ. По его словам, гуманитарные последствия в секторе катастрофические.

До этого Владимир Путин неоднократно заявлял, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. Отмечается, что движение ХАМАС передало свой ответ Катару и прочим посредникам в переговорах с еврейским государством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами.