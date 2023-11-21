Прекращение огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня

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Режим прекращения огня в рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС продлится четыре дня. Об этом сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".

Согласно его информации, в рамках сделки освободят 50 заложников, в число которых войдут дети и их матери. Однако боевики могут запросить продление режима, поскольку не все несовершеннолетние заложники находятся в одном месте.

Ранее СМИ сообщали, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По их информации, освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни.

Однако вскоре после этого газета The Jerusalem Post сообщила, что стороны не подписывали никаких соглашений, а официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк опроверг распространявшуюся в СМИ информацию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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