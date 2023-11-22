Власти Израиля подтвердили одобрение плана по возвращению заложников из Газы

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В правительстве Израиля подтвердили, что был одобрен план по возвращению израильских заложников из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Уточняется, что за четыре дня прекращения боевых действий в Газе планируется вернуть в Израиль минимум 50 заложников. После этого израильская военная операция в секторе Газа возобновится.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство собирается довести свою военную операцию против палестинской группировки ХАМАС до конца, несмотря на временное прекращение огня для освобождения заложников в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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