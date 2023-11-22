Спецборт МЧС РФ с 28 эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России доставил в страну еще 28 россиян, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Самолет Ил-76 ведомства совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Таким образом, с начала гуманитарной миссии в Россию было доставлено 553 российских гражданина.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, включая продукты, одежду, предметы гигиены, детское питание и обувь.

До этого борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные отправятся в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ