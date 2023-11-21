МИД РФ назвал дискриминацией ограничение операций для россиян в банках Израиля

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Ограничения израильских банков для россиян, у которых есть даже гражданство Израиля, являются неприемлемыми и дискриминирующими. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В СМИ до этого появилась информация о том, что банки Израиля начали запрещать проводить операции по счетам с ценными бумагами граждан РФ, даже для тех, кто имеет израильское гражданство. По данным РБК, такое требование крупных израильских банков стало действовать с 13 ноября, отметил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервица.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ближайшие дни из зоны конфликта на Ближнем Востоке планируется вывезти остающихся там россиян и членов их семей. В сообщении напомнили, что всего из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет вывезли 561 человека. Из них в Россию самолетами МЧС доставили 525 человек. Скоординированная работа МИД, МЧС и российских дипмиссий в Тель-Авиве, Каире, Рамалле и Дохе продолжается, уточнили в дипведомстве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ