Часть временно покинувших Палестину граждан РФ разместят в Калужской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Часть временно покинувших территорию Палестины граждан РФ разместят в Калужской области, заявил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

"Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона. Поручил коллегам из правительства области оказать содействие в размещении людей", – подчеркнул губернатор области.

Также он отметил, что всего в регион прибудет около 130 человек, которые временно уехали из Палестины.

До этого в Москве приземлился борт МЧС России, доставивший 120 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах".

Это четвертая группа граждан РФ, доставленных в Москву из сектора Газа. Всего на родину прибыли 550 россиян, из них – 230 детей. В Египте ожидают перелета еще 136 человек.

Кроме того, в воскресенье, 19 ноября, спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС взяли в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу