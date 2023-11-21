Борт МЧС РФ вылетел в Египет для доставки еще 27 тонн гумпомощи населению Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, включая продукты, одежду, предметы гигиены, детское питание и обувь. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Самолет Ил-76 с гумпомощью уже вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там груз передадут представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его жителям Газы.

Ранее МЧС России доставило 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

В МИД РФ сообщили, что в ближайшие дни из зоны конфликта на Ближнем Востоке планируется вывезти остающихся там россиян и членов их семей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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