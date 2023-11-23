Еще 82 россиянина пересекли КПП "Рафах", колонна выдвинулась в Каир – МЧС РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Группа из 82 граждан России, эвакуированных из сектора Газа, пересекла КПП "Рафах". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе ведомства им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, а также питание, вода и ночлег.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство граждан России, находившихся в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву самолетами МЧС России.

Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что почти 900 человек обратились к России с целью эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта. По словам президента РФ, помощь людям – это святая обязанность России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ