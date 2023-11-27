В ХАМАС заявили о возможности продления перемирия – СМИ

Фото: 123RF/erika8213

Перемирие в секторе Газа будет продлеваться на день за освобождение каждых 10 новых заложников. Об этом представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил ливанскому телеканалу LBCI.

"Если ХАМАС или бригады Аль-Кассам (военное крыло ХАМАС. – Прим. ред.) найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых 10 из них (заложников. – Прим. ред.)", – объяснил он.

Уточняется, что продление перемирия будет зависеть от количества имеющихся заложников. Для этого будут приложены усилия, отметил Хамдан.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявлял, что в общей сложности стороны намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что усилия, предпринятые дипломатами РФ в контактах с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, принесли результаты. Международному комитету Красного Креста (МККК) передали россиянина. Это освобождение произошло вне списка об обмене.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу