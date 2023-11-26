Захарова подтвердила освобождение гражданина РФ в секторе Газа

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Усилия, предпринятые дипломатами РФ в контактах с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, принесли результаты. Международному комитету Красного Креста (МККК) передали россиянина, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене", – уточнила она.

В свою очередь, телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что МККК начал принимать третью группу освобожденных заложников. В нее вошли также пять граждан других государств.

Незадолго до этого ХАМАС заявило об освобождении российского гражданина в знак признания позиции Москвы и Владимира Путина.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу