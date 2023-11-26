ХАМАС объявило об освобождении гражданина РФ

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Палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении российского гражданина в знак признания позиции Москвы и Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

По словам пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, россиянин был передан представителям Международного комитета Красного Креста (МККК)

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу