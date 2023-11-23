В МИД Катара заявили, что гуманитарное перемирие в Газе начнется утром 24 ноября

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Четырехдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу, 24 ноября, в 08:00 по московскому времени. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

По его словам, первую партию израильских пленных из 13 человек передадут 24 ноября около 16:00 по местному времени. Представитель ведомства уточнил, что стороны передали списки тех, кто будет освобожден.

"Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16:00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", – поделился аль-Ансари.

В общей сложности стороны намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

Катар рассчитывает, что подобное соглашение позволит достигнуть договоренности о постоянном прекращении огня в анклаве, добавил представитель МИД.

Между тем радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что перемирие начнется 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве), пишет ТАСС.

Ранее израильский посол в РФ Александр Бен Цви рассказал, что обмен заложниками по соглашению между еврейским государством и радикалами ХАМАС состоится по формуле "три палестинских заключенных в обмен на одного заложника". По его словам, речь идет об обмене около 55 заложников на 150 палестинских заключенных.

В МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук сообщил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 (09:00 по московскому времени).

Однако позже глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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