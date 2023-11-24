Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа

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Международный комитет Красного Креста подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа. Об этом организация написала на своей странице в соцсети X.

"Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП "Рафах", тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", – говорится в сообщении.

Между тем МИД Катара также подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Ранее в СМИ писали, что военное крыло радикальной палестинской организации ХАМАС бригады Аль-Кассам подтвердило передачу заложников сотрудникам МККК.

До этого стало известно об освобождении 12 таиландских и 13 израильских пленных, удерживаемых ХАМАС. Согласно данным прессы, первую группу граждан Израиля передали Красному Кресту. Их на машинах отправили в сторону Египта.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром текущего дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

В целом стороны намерены за четыре дня освободить из анклава 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей. Это данные представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям