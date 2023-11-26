Израиль освободил третью группу палестинских заключенных – СМИ

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Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, в которой состоят 39 человек. Они прибыли в Рамаллу, сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации канала, автобусы с бывшими заключенными выехали из тюрьмы Офер в Бейтунии и центра содержания Аль-Маскобия в Иерусалиме.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что усилия, предпринятые дипломатами РФ в контактах с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, принесли результаты. Международному комитету Красного Креста (МККК) передали россиянина. Это освобождение произошло вне списка об обмене.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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