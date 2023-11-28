Пятая группа заложников прибыла из сектора Газа на КПП "Рафах" – СМИ

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Пятая группа пленных, находившихся в секторе Газа в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС, прибыла на КПП "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, среди освобожденных присутствуют десять граждан Израиля, девять из которых – женщины. От КПП "Рафах" они направятся к КПП " Керем-Шалом", где попадут на территорию еврейского государства.

Телеканал также проинформировал, что заложников вывозили из Газы на машинах скорой помощи.

Данные о прибытии израильских заложников на территорию еврейского государства подтвердили в ЦАХАЛ, сообщает ТАСС. Группа состояла из 12 человек. После первичного осмотра медиками освобожденные отправятся в больницы Израиля, где встретятся со своими родственниками.

До этого группу из 33 заложников освободил Израиль. Всего же с момента временного перемирия между государствами из израильских тюрем были освобождены 150 палестинских женщин и детей.

Перемирие началось в 07:00 по местному времени 24 ноября. Позже СМИ заявили, что "режим тишины" между странами могут продлить еще на два дня. Как сообщил источник, такая мера необходима для освобождения большего числа израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.



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