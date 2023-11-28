Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:52

Политика

Израиль освободил еще одну группу палестинских заключенных из 33 человек – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израиль освободил очередную группу палестинских заключенных из 33 человек. Об этом сообщает издание Al-Jazeera.

На данный момент в рамках соглашения о перемирии из израильских тюрем были освобождены 150 палестинских женщин и детей.

Ранее в армии обороны Израиля сообщили о прибытии в страну группы из 11 израильских заложников. После первичного медицинского осмотра они смогут воссоединиться со своими семьями.

До этого сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Читайте также

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика