В армии Израиля сообщили о прибытии в страну 11 заложников из Газы

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Группа из 11 израильских заложников прибыла в страну из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

Заложников сопровождают спецсилы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. После первичного медицинского осмотра они смогут воссоединиться со своими семьями, добавили в армии.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, в которой 39 человек. Они прибыли в Рамаллу. По информации журналистов, автобусы с бывшими заключенными выехали из тюрьмы Офер в Бейтунии и центра содержания Аль-Маскобия в Иерусалиме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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