Число погибших в Газе возросло до 16 тысяч – СМИ

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Число жертв в Секторе Газа увеличилось до 16 тысяч. Об этом сообщает канал Al Hadath со ссылкой на главу Минздрава Палестины Мэй Кайле.

По словам главы ведомства, всего ранены 35 тысяч человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявлял, что в общей сложности стороны намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств