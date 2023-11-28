ХАМАС отпустит 20 израильтян за дополнительные дни гуманитарной паузы

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Радикальная палестинская организация ХАМАС отпустит в течение двух дополнительных дней гуманитарной паузы 20 пленных израильтян, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

По его словам, список тех, кто будет освобожден 28 ноября, уже передали сторонам конфликта.

"Какое еще количество заложников остаются в секторе Газа, такой информации нет у нас", – указал дипломат.

Он добавил, что за прошедшие четыре дня перемирия из сектора Газа отпустили 69 пленных, в том числе 50 израильских заложников в рамках договоренности по обмену, а также 150 палестинских узников из еврейских тюрем.

Вместе с тем представитель катарского МИД уточнил, что посредники его государства разбили проведение договоренности об освобождении заложников на три этапа. Первый включает передачу женщин и детей, второй – мужчин из числа гражданского населения, а третий – военнослужащих.

Ранее стало известно, что ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с израильской стороной. По этим соглашениям предполагается освобождение заложников и прекращение огня на два дня.

При этом в арабской прессе появилась информация о первом случае нарушения перемирия между ХАМАС и Израилем. По данным СМИ, израильские танки якобы открыли огонь по южным районам анклава – к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Кроме того, бойцы ЦАХАЛ применили в Газе светошумовые гранаты.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ