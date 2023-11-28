В МИД РФ заявили о скором завершении эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Эвакуационные мероприятия России из сектора Газа практически подходят к концу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости.

"Мы вывезли сотни и наших, и не наших граждан из сектора Газа из тех, что пожелали вернуться в Россию", – сказал он.

Богданов уточнил, что Россия вне сделки радикального движения ХАМАС и Израиля передала радикалам список, в котором указаны имена до 10 заложников.

По информации на 27 ноября, в списке на эвакуацию из сектора Газа числятся примерно 200 россиян и их членов семей. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что большинство записавшихся на российскую эвакуацию уже покинули территорию анклава.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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