ХАМАС включило в список обмена дочку россиянина – МИД РФ

Фото: Москва24/Лидия Широнина

ХАМАС включило в список граждан, которых должны освободить 29 ноября, 13-летнюю Гали Таращански, являющуюся дочерью россиянина. Об этом рассказали в МИД РФ, передает ТАСС

Отмечается, что освободить девочку из плена ХАМАС попросили дипломаты России.

"Ожидаем, что договоренности будут выполнены", – уточнили в министерстве.

Кроме того, член политбюро палестинского радикального движения Муса Абу Марзук сообщил в соцсети X, что ХАМАС собирается 29 ноября освободить остальных россиян в знак признательности Владимиру Путину.

Так он напомнил, что за весь период движение не выпустило ни одного израильского гражданина, кроме россиянина Рона Кривого, который был освобожден из плена в знак признательности Путина к ХАМАС.

"Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии", – добавил Абу Марзук.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви прокомментировал возможность освобождения россиян в знак признательности Путину и заявил, что не обладает сведениями об этом.

"Это не проходит через нас, а через посольство РФ в Израиле, поэтому у нас таких сведений нет", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что, помимо 10 израильских пленных, сектор Газа 29 ноября освободит двух израильтянок с российским гражданством. Сделать это планируется в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

Накануне пятая группа палестинских заключенных, которые были освобождены из израильских тюрем, прибыла в административный центр Западного берега реки Иордан, город Рамалла. В нее вошли 30 человек – 15 женщин и столько же подростков.

До этого СМИ сообщали о том, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ