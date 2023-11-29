Израиль продлит перемирие на 3 дня при освобождении всех женщин и детей в Газе – СМИ

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Представители Израиля на переговорах в Дохе заявили, что готовы продлить еще на три дня паузу в боевых действиях в секторе Газа, если будут освобождены все израильские женщины и дети, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

Израиль утверждает, что во время нападения 7 октября ХАМАС и другие группировки захватили около 100 израильских женщин и детей.

В настоящее время в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС.

Агентство France Presse пишет, что ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем еще на четыре дня. В течение этого периода движение сможет освободить израильских пленных, которых оно и другие группировки удерживают.

Ранее сообщалось, что, помимо 10 израильских пленных, сектор Газа 29 ноября освободит двух израильтянок с российским гражданством. Сделать это планируется в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

Накануне пятая группа палестинских заключенных, которые были освобождены из израильских тюрем, прибыла в административный центр Западного берега реки Иордан, город Рамалла. В нее вошли 30 человек – 15 женщин и столько же подростков.

Кроме того, пятая группа пленных, находившаяся в секторе Газа в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС, прибыла на КПП "Рафах" на границе с Египтом. Заложников вывозили из Газы на машинах скорой помощи.

До этого СМИ сообщали о том, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".