Освобожденная из Газы 13-летняя дочь россиянина прибыла в Израиль – канцелярия Нетаньяху

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Освобожденная из плена в секторе Газа 13-летняя Гали Таращански, являющаяся дочерью россиянина, прибыла на территорию Израиля в составе шестой группы освобожденных заложников ХАМАС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

В канцелярии уточнили, что семьи всех освобожденных заложников были извещены о том, что их родственники вернулись в Израиль. Отмечается, что власти еврейского государства привержены возвращению всех похищенных и пропавших без вести лиц.

О том, что ХАМАС включило в список граждан, которых должны освободить 29 ноября, Гали Таращански, ранее сообщили в министерстве иностранных дел РФ. Освободить девочку из плена палестинской группировки попросили дипломаты России.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Красный Крест подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух россиянок – Ирины Татти и Елены Труфановой.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.